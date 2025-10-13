Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Kürten (ots)

In Dürscheid haben es Unbekannte am Wochenende auf ein Handwerkerfahrzeug abgesehen. Sie schlugen eine Scheibe ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern Morgen (12.10.), gegen 08:30 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Hover Weg gerufen. Ein dort geparktes Handwerkerfahrzeug war aufgebrochen worden. Den noch unbekannten Tätern gelang es, das Fahrzeug zu öffnen, nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Danach entwendeten sie aus dem Fahrzeug diverses Werkzeug im mittleren vierstelligen Bereich. Der Fahrer des weißen Ford Transit gab an, das Fahrzeug am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, dort abgestellt zu haben. Gestern Morgen bemerkte er den Aufbruch und den Diebstahl.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld des Handwerkerfahrzeuges gesehen haben, sich an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0 zu wenden. (bw)

