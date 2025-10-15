Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Etwa 30 Werkzeugmaschinen aus Lagerhalle entwendet

Overath (ots)

Unbekannte haben aus einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße in Untereschbach etwa 30 Werkzeugmaschinen entwendet. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gestern Morgen (14.10.), gegen 08:20 Uhr, bemerkte der Inhaber der Lagerhalle, dass das Tor der Halle geöffnet war. Das elektronische Schloss lag aufgebrochen neben dem Tor auf dem Boden. Etwa 30 hochwertige Werkzeugmaschinen, die sich in der Halle befunden hatten, fehlten. Ein Mitarbeiter hatte das Firmengelände am Montagabend (13.10.) gegen 19:00 Uhr verlassen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld der Lagerhalle gesehen haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205 - 0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell