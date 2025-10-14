Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath/Odenthal - Rüttelplatten von Baustellen entwendet

Rösrath/Odenthal (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Rüttelplatten von zwei Baustellen in Rösrath und Odenthal entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Als gestern Morgen (13.10.) gegen 07:30 Uhr ein Mitarbeiter an einer Baustelle an der Freiherr-Vom-Stein-Straße in Rösrath erschien, stellte er fest, dass eine Rüttelplatte entwendet worden war. Die Rüttelplatte im Wert von 8.000 Euro war zuletzt am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr gesehen worden.

Bereits am Samstagvormittag (11.10.) meldete sich ein Firmeninhaber bei der Polizei, um den Diebstahl einer Rüttelplatte zu melden, die sich auf einer Baustelle an einem Sportplatz an der Bergisch Gladbacher Straße in Odenthal befunden hatte. Ein Zaunelement der Baustelle war durchbrochen worden. Die entwendete Rüttelplatte hat einen Wert von 12.000 Euro. Der Firmeninhaber gab an, dass Mitarbeiter die Rüttelplatte zuletzt am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr gesehen hatten.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld der Baustellen gesehen haben, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205 - 0 zu melden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell