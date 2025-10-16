Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bewohnerin kommt nach Hause und trifft auf Einbrecher

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (15.10.) sind drei unbekannte Täter in ein Reihenhaus in Bergisch Gladbach eingebrochen. Als die Bewohnerin nach Hause kam, flüchteten die Täter zu Fuß. Nach ihnen wird gefahndet.

Als eine 78-jährige Frau gestern Abend gegen 20:00 Uhr zu ihrem Haus in der Sander Straße zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Haustüre offenstand. Als sie auf die Haustüre zuging, kamen plötzlich drei vermummte Männer aus dem Gartentor neben dem Haus gelaufen.

Ob in dem Haus etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zuletzt hatte die Bewohnerin das Haus am gleichen Tag gegen 13:00 Uhr verlassen. Sie beschreibt die drei Täter folgendermaßen:

Alle drei sind zwischen 160cm und 165cm groß, schlank, trugen schwarze Kleidung und hatten ihre Gesichter verhüllt.

Die herbeigerufenen Beamten konnten Hebelmarken an der Haustür und an einer Kellertür feststellen. Zudem waren mehrere Räume durchwühlt worden. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung in dem Haus durch.

Wer Hinweise zu den drei geflüchteten Tätern geben kann, meldet sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 (bw)

