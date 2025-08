POL-PDKL: Zeugen und Ersthelfer gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Gleich mehrere Anzeigen haben sich zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet am Mittwoch eingehandelt. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Mädchen fielen zunächst in einem Modemarkt in der Fackelstraße auf, weil sie "lange Finger" machten und versuchten, Kleidung sowie Schmuck zu stehlen. Den aufmerksamen Augen des Sicherheitspersonals war nicht entgangen, dass die beiden Jugendlichen mit mehreren ausgewählten Artikeln in den Umkleidekabinen verschwanden ...

