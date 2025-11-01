PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag, dem 31.10.2025, zwischen 10:20 Uhr und 12:20 Uhr, kam es auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm abgestellten grauen Audi. Dabei entstand an der Heckschürze hinten links ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

