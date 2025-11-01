Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag, dem 31.10.2025, zwischen 10:20 Uhr und 12:20 Uhr, kam es auf dem Ootmarsumer Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen neben ihm abgestellten grauen Audi. Dabei entstand an der Heckschürze hinten links ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell