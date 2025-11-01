PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sprengung eines Geldautomaten - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Papenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag (01. November 2025) kam es in der Straße Deverweg in Papenburg zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten mehrere Täter gegen kurz vor drei Uhr den Kassenraum einer Tankstelle, in dem sich ein Geldautomat befand. Kurz darauf kam es zu einer Detonation, durch die der Automat erheblich beschädigt wurde. Unmittelbar nach der Explosion flüchteten die Täter in einem Pkw in Richtung Bundesstraße 70. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kam es zu einer Verfolgungsfahrt. In Höhe der Rheiderlandstraße, Anschlussstelle B70, fuhr sich das Fluchtfahrzeug schließlich fest. Zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 25 Jahren konnten vor Ort festgenommen werden. Die Maßnahmen dauern weiterhin an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Haren - Erneuter Einbruch - Tabakwaren und Alkohol entwendet

    Haren (ots) - Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist es in Haren zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Rütenbrocker Hauptstraße gekommen. Zwischen dem Abend des 29. Oktober und dem Morgen des 30. Oktober 2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter erneut Zutritt zu dem Objekt, das bereits am 20. Oktober von einem Brand betroffen war. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 07:30

    POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Neuenhaus (ots) - Am Dienstag, 28. Oktober 2025, kam es zwischen 14:10 Uhr und 14:45 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Veldhausener Straße 59 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines weißen Kia Niro hatte ihr Fahrzeug dort abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden am Heck ihres Pkw fest. Vom bislang unbekannten Verursacher fehlt jede Spur. Zeuginnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren