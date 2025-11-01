Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sprengung eines Geldautomaten - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Papenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Samstag (01. November 2025) kam es in der Straße Deverweg in Papenburg zu einer Sprengung eines Geldautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten mehrere Täter gegen kurz vor drei Uhr den Kassenraum einer Tankstelle, in dem sich ein Geldautomat befand. Kurz darauf kam es zu einer Detonation, durch die der Automat erheblich beschädigt wurde. Unmittelbar nach der Explosion flüchteten die Täter in einem Pkw in Richtung Bundesstraße 70. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kam es zu einer Verfolgungsfahrt. In Höhe der Rheiderlandstraße, Anschlussstelle B70, fuhr sich das Fluchtfahrzeug schließlich fest. Zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 25 Jahren konnten vor Ort festgenommen werden. Die Maßnahmen dauern weiterhin an. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell