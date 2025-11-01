Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Klein Berßen - Einbruch in Schuppen
Klein Berßen (ots)
In der Nacht zu Freitag, zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Schuppen an der Straße Dorfring in Klein Berßen. Die Täter entwendeten Werkzeug und beschädigten zusätzlich eine Außenlampe. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
Zu einem weiteren Einbruch kam es in derselben Nacht in der Mühlenstraße. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Gartentor Zugang zu einem Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Die Polizei Sögel bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05952 / 93450 zu melden.
