Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit...

Haßloch (ots)

...fuhr ein 17-Jahre alter Jugendlicher aus Haßloch am 03.5.2025 gegen 23:15 Uhr im Ortsbereich in 67454 Haßloch mit seinem Kleinkraftrad umher. Zeugen, die auf das Kleinkraftrad aufmerksam wurden, gaben an, dass der Kleinkraftradfahrer teilweise Geschwindigkeiten von über 80 km/h fuhr. Im Rahmen einer Fahndung nach dem Kleinkraftrad wurde dieses im Wacholderweg in 67454 Haßloch festgestellt. Der vermeintliche Fahrzeugführer wurde ebenfalls angetroffen. Da der Verdacht einer Straftat im Raum stand, wurde das Kleinkraftrad beschlagnahmt.

Personen, die ebenfalls auf das Kleinkraftrad aufmerksam wurden oder durch dieses möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell