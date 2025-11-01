PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Lorup - Einbruch in Hühnerstall

Lorup (ots)

Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Freitag, 31.10.2025, 08:56 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Hühnermastbetrieb an der Straße Knüppeldamm in Lorup. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter zwei Tore auf, um in den Stall zu gelangen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Telefonnummer 05951 / 995300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
