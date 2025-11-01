Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lorup - Einbruch in Hühnerstall
Lorup (ots)
Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Freitag, 31.10.2025, 08:56 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem Hühnermastbetrieb an der Straße Knüppeldamm in Lorup. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter zwei Tore auf, um in den Stall zu gelangen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Telefonnummer 05951 / 995300 zu melden.
