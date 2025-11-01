Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Kluse - Diebstahl aus Getränkewagen
Kluse (ots)
Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Freitag, 31.10.2025, 11:10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem Getränkewagen in der Schulstraße in Kluse diverse Flaschen Alkohol. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 255 Euro.
Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.
