Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Diebstahl aus Getränkewagen

Kluse (ots)

Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Freitag, 31.10.2025, 11:10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem Getränkewagen in der Schulstraße in Kluse diverse Flaschen Alkohol. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 255 Euro.

Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell