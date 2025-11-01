Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Emsbüren (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Schultenhook in Bexten-Listrup einzudringen. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu zwei Räumen des Wohnhauses und durchwühlten diese. Es ist derzeit unklar, ob Diebesgut entwendet wurde.

Die Polizei Emsbüren bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05903 / 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell