PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Einbruchversuch in Einfamilienhaus

Emsbüren (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Schultenhook in Bexten-Listrup einzudringen. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu zwei Räumen des Wohnhauses und durchwühlten diese. Es ist derzeit unklar, ob Diebesgut entwendet wurde.

Die Polizei Emsbüren bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05903 / 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 11:19

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Lingen (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 18:20 Uhr und 22:45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Zum Niederfeld in Lingen. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ob die Täter Beute machten, wird derzeit ermittelt. Die Polizei Lingen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591 / 870 ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 11:19

    POL-EL: Kluse - Diebstahl aus Getränkewagen

    Kluse (ots) - Zwischen Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr, und Freitag, 31.10.2025, 11:10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft aus einem Getränkewagen in der Schulstraße in Kluse diverse Flaschen Alkohol. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 255 Euro. Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961 / 9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 11:18

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Lagerhalle

    Meppen (ots) - Am Freitag gegen 21:10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Grundstück in der Lanzstraße in Meppen. Anschließend begab sich der Täter zu einer Lagerhalle. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Meppen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05931 / 9490 zu melden. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren