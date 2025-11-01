Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Einbruchversuch in Einfamilienhaus
Emsbüren (ots)
Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 14:15 Uhr und 17:15 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Schultenhook in Bexten-Listrup einzudringen. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu zwei Räumen des Wohnhauses und durchwühlten diese. Es ist derzeit unklar, ob Diebesgut entwendet wurde.
Die Polizei Emsbüren bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05903 / 92000 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell