Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Scharenstetten - Trotz Gegenverkehr abgebogen

Vier leicht verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag bei Scharenstetten.

Ulm (ots)

Kurz vor 14.15 Uhr fuhr der 23-Jährige mit seinem VW Passat von Nellingen in Richtung Scharenstetten. An der Abzweigung in Richtung Oppingen bog er nach links ab. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden 31-Jährigen mit seinem Mazda. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Der Mazda kam nach der Kollision von der Straße ab und landete wenige Meter entfernt in einem Maisacker. Die beiden Autofahrer, sowie die beiden Beifahrerinnen, erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei war etwa zwei Stunden mit der Fahrbahnreinigung beschäftigt.

+++++++ 1412954 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell