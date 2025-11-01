Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Einfamilienhaus
Nordhorn (ots)
Am Freitag, 31.10.2025, zwischen 14:40 Uhr und 18:20 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hohenkörbener Weg in Nordhorn. Die Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.
Die Polizei Nordhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.
