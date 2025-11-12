Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Hörstmar. Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Baum.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (12.11.2025, 8:20 Uhr) kam es in Hörstmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Toyota Yaris den Grassiek in Fahrtrichtung Lemgo-Hörstmar, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve auf Höhe Am Bergkamp 39 nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit zwei Verkehrszeichen und einem Baum, bevor es im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zudem wurden die beiden Verkehrszeichen sowie ein Baum beschädigt, auf einem angrenzenden Grundstück entstand geringer Flurschaden. Die Polizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus. Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell