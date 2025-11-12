Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Biemsen-Ahmsen. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (12.11.2025) wurde eine 34-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Am Zubringer" in Biemsen-Ahmsen leicht verletzt. Gegen 07:20 Uhr wollte ein 49-jähriger Audi-Fahrer vom Gelände einer Tankstelle nach rechts in Richtung Herford auf die Straße "Am Zubringer" auffahren. Dabei übersah er die, aus seiner Sicht von rechts kommende und bevorrechtigte, Radfahrerin, die mit ihrem Pedelec auf dem kombinierten Geh- und Radweg unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An dem Pedelec entstand Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit. Der Audi wurde ebenfalls leicht beschädigt.

