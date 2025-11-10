Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt als wahrscheinlicher Auslöser für Scheunenbrand

Borchen-Alfen (ots)

(mh) Ein technischer Defekt ist vermutlich der Auslöser eines Scheunenbrands an der Salzkottener-Straße in Borchen-Alfen.

Ein Anwohner hatte gegen 05.00 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. In einer Scheune entdeckte er schließlich, dass in einem oberen Bereich - dort befinden sich Ställe für Hühnervögel - ein Feuer ausgebrochen war. Als der Versuch, den Brand selbst zu löschen, fehl schlug, alarmierte der Mann die Feuerwehr und weckte seine Familie in einem angrenzenden Einfamilienhaus.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zeitnah eindämmen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus und weitere Scheunenbereiche verhindern. Die Bewohner blieben unverletzt. Allerdings kam für einige der in den Ställen untergebrachten Vögel jede Hilfe zu spät. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

