Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus und Beschädigung von Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(ivdh) Unbekannte brachen bereits im Zeitraum von Freitag, 24. Oktober, 15.00 Uhr, bis Freitag, 31. Oktober, 04:38 Uhr, in ein unbewohntes Einfamilienhaus und in zwei davor geparkte Autos an der Espelner Straße in Hövelhof ein. Der Einbruch wurde erst jetzt zur Anzeige gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich über den Wintergarten Zugang in das Wohnhaus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Davor oder danach warfen die Täter zudem die Scheiben eines Opel Corsa und eines Mercedes 190 ein, die vor dem Haus geparkt waren. Sie beschädigten die Fahrzeuge von innen und außen und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

