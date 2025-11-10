Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach drei Einbrüchen Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach drei Einbrüchen im Paderborner Stadtgebiet sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren die Brigittenstraße, der Rochusweg und die Von-Moltke-Straße.

In der Brigittenstraße ist ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag, 06. November, 10.00 Uhr, und Sonntag, 09. November, 13.00 Uhr, über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Rochusweg durchwühlte ein Täter am Freitag, 07. November, zwischen 10.00 Uhr und 16.25 Uhr eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Um in die Räume zu gelangen beschädigte er die Eingangstür.

In eine Gartenhütte an der Von-Moltke-Straße brachen Täter zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Samstag, 08. November, 09.15 Uhr, ein. Auch dort durchwühlten sie den Raum und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

