Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen Baum, zwei junge Männer schwerverletzt

33106 Paderborn-Sande (ots)

(mn) Ein folgenschwerer Alleinunfall wurde der Polizei in den frühen Stunden am Samstagmorgen dem 08.11.2025 gemeldet. Hier war der Fahrer eines Pkw ca. um 03:50 Uhr auf der Klausheider Straße von Hövelhof in Richtung Sande unterwegs. Etwa 2km vor der Ortschaft Sande lenkte der Fahrer den Pkw Nissan aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn. Hier kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Straßenbaum. Anschließend wurde der Pkw über die Fahrbahn geschleudert und geriet linksseitig in den Straßengraben. Der Beifahrer, ein 25jähriger Paderborner, wurde durch den Unfall schwerstverletzt, er schwebt in Lebensgefahr. Gegen den 23jährigen Halter des Pkw, ebenfalls ein Paderborner, ergaben sich Hinweise, er könnte das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auch er wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Sein Pkw wurde bei dem Verkehrsunfall völlig zerstört. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Einbindung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell