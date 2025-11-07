Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte versuchten am Donnerstag, 06. November gegen 18.30 Uhr in Einfamilienhaus an der Förster-Blanke-Straße in Niederntudorf einzubrechen. Da die Eigentümer umfangreiche Sicherungsmaßnahmen getroffen hatten, blieb es beim Einbruchsversuch.

Die 60-jährige Bewohnerin bemerkte bei ihrer Rückkehr am Abend Beschädigungen an der Terrassentür und informierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten weitere Spuren eines Einbruchsversuchs sicher. Aufgrund der angebrachten Sicherungen am Haus hatten der oder die Unbekannten keinen Erfolg und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell