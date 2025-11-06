Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Pkw-Unfall

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstagmoren kam es an der Kreuzung Berliner Ring und Driburger Straße in Paderborn zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem sich die Fahrzeugführenden leichte Verletzungen zuzogen.

Eine 75-jährige Hyundai-Fahrer war auf dem Ludwigsfelder Ring unterwegs und wollte geradeaus über die Kreuzung auf den Berliner Ring fahren. Zeitgleich fuhr vom Berliner Ring aus ein 22 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links auf die Driburger Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die Fahrzeuge zusammen.

Die Frau und der Mann verletzten sich leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Örtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

