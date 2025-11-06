PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Pkw-Unfall

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstagmoren kam es an der Kreuzung Berliner Ring und Driburger Straße in Paderborn zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem sich die Fahrzeugführenden leichte Verletzungen zuzogen.

Eine 75-jährige Hyundai-Fahrer war auf dem Ludwigsfelder Ring unterwegs und wollte geradeaus über die Kreuzung auf den Berliner Ring fahren. Zeitgleich fuhr vom Berliner Ring aus ein 22 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links auf die Driburger Straße abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen die Fahrzeuge zusammen.

Die Frau und der Mann verletzten sich leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Örtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:13

    POL-PB: 26-jähriger Mann nach Einbruch und Bedrohung mit Messer festgenommen

    Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Riemekestraße in Paderborn hat die Polizei am Donnerstagmorgen, 06. November, einen Tatverdächtigen nach dessen Flucht vorläufig festgenommen. Zum Einsatz kam auch ein Polizeihubschrauber. Ein Zeuge hatte den Mann, bei dem es sich um einen 26-jährigen Marokkaner ohne ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:41

    POL-PB: Zwei Leichtverletzt bei Unfall im Kreuzungsbereich

    Paderborn-Wewer (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen Alter Hellweg und Delbrücker Weg bei Paderborn-Wewer haben sich am Donnerstagmorgen, 06. November, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 90-jährige Fahrer eines Mercedes Benz C180 bog gegen 08.00 Uhr vom Delbrücker Weg aus nach links auf den Alter Hellweg in Richtung Paderborn-Wewer ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 11:40

    POL-PB: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

    Paderborn-Schloß Neuhaus/Elsen (ots) - (md) Am Dienstag, 04. November kam um 12.10 Uhr auf der B1 in Fahrtrichtung Paderborn-Elsen auf Höhe einer Baustelle zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der beteiligte Lkw ist flüchtig, die Polizei sucht Unfallzeugen. Ein 29 Jahre alter Opel Movano-Fahrer war mittags auf der B1 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Elsen unterwegs. Auf dem rechten Fahrstreifen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren