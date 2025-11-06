Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus/Elsen (ots)

(md) Am Dienstag, 04. November kam um 12.10 Uhr auf der B1 in Fahrtrichtung Paderborn-Elsen auf Höhe einer Baustelle zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der beteiligte Lkw ist flüchtig, die Polizei sucht Unfallzeugen.

Ein 29 Jahre alter Opel Movano-Fahrer war mittags auf der B1 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Elsen unterwegs. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr zeitgleich ein Lkw, der wegen der vor ihm liegenden Baustelle nach links auf den Fahrstreifen wechselte. Dabei touchierte er den Opel Movano im vorderen Bereich und setzte seine Fahrt fort.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei sucht Unfallzeugen und bittet den Lkw-Fahrer, der zu besagten Zeit dort unterwegs, sich beim Verkehrskommissariat zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell