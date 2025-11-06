PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Grünschnitt brennt in Waldstück - Zeugen gesucht

Salzkotten-Mantinghausen (ots)

(md) Am Lippstädter Weg in Salzkotten-Mantinghausen brannte am Mittwoch, 05. November gegen 15.52 Uhr Grünschnitt in einem Waldstück. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen meldeten den Brand am Nachmittag bei der Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr das Feuer im Unterholz bereits gelöscht, es kamen keine Personen zu Schaden. Zeugen hatten mehrfach Kinder an der Örtlichkeit spielen sehen, auch am Mittwochnachmittag berichtetet eine Zeugin von zwei ungefähr acht Jahre alten Jungen, die sie mit Fahrradhelmen bekleidet an der Stelle gesehen hatte.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer weitere Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

