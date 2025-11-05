PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Leichtverletzte bei Abbiegeunfall im Kreuzungsbereich

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Münsterstraße mit der Verner Straße und der Residenzstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Dienstagnachmittag, 04. November, zwei Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Der 26-jährige Fahrer eines Opel Insignia bog gegen 14.45 Uhr von der Residenzstraße aus nach links auf die Münsterstraße in Richtung Paderborn ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 60-jährigen Frau, die in einem Opel Corsa von der Verner Straße aus geradeaus in die Residenzstraße fuhr. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 60-Jährige und eine 55 Jahre alte Beifahrerin im Insignia wurden per Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Die Opel mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 13.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

