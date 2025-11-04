Polizei Paderborn

POL-PB: 86-jähriger Mann aus Willebadessen vermisst - Polizei Höxter bittet um Mithilfe

Kreis Paderborn (ots)

Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen. Der Senior wurde zuletzt am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 17.30 Uhr, im Bereich der Straße Landwehrwiese in Willebadessen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist etwa 175 cm groß, schlank, hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Angaben zur aktuellen Bekleidung liegen nicht vor. Der Mann ist möglicherweise mit einem schwarzen VW Lupo mit dem Kennzeichen HX-ZF299 unterwegs, möglicherweise auch im Kreis Paderborn.

Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich der 86-Jährige im Anfangsstadium einer Demenzerkrankung und könnte sich daher orientierungslos verhalten.

Die Polizei Höxter hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer den Mann oder das Fahrzeug gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell