PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Mercedes über Nacht gestohlen

Paderborn-Marienloh (ots)

(ivdh) Im Zeitraum zwischen Freitag, 31. Oktober, 20.00 Uhr, und Samstag, 01. November, 12.00 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Mercedes C 200 von einem Privatparkplatz am Talleweg in Paderborn-Marienloh. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 68-jährige Halterin parkte am Freitagabend das Auto und schloss es ab. Am Samstagmittag stellte sie den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Der Autoschlüssel wurde nicht entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 10:32

    POL-PB: Kabeldiebstahl - Zeugen gesucht

    Delbrück (ots) - (ivdh) Unbekannte stahlen zwischen Freitag, 31. Oktober, 12.00 Uhr, und Samstag, 01. November, 11.00 Uhr, an einem Baggersee am Leiwesdamm in Delbrück Stromkabel. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich Zugang über ein Zufahrtstor zu einem Bereich am See, stahlen rund zwei Tonnen Kabel und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Wer hat ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:06

    POL-PB: Rollerfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

    Delbrück (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der Westenholzer Straße in Delbrück hat sich am Sonntagvormittag, 02. November, ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 69-Jährige, der in Richtung Westenholz unterwegs war, verlor gegen 11.15 Uhr kurz hinter dem Kreisel mit der Artegastraße und dem Bösendamm die Kontrolle über seinen Roller. Er fuhr gegen einen Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 09:06

    POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Delbrück-Ostenland (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Donnerstag, 30. Oktober, 20.30 Uhr, und Samstag, 01. November, 12.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Kanneworder Weg in Delbrück-Ostenland eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren