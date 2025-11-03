Polizei Paderborn

POL-PB: Mercedes über Nacht gestohlen

Paderborn-Marienloh (ots)

(ivdh) Im Zeitraum zwischen Freitag, 31. Oktober, 20.00 Uhr, und Samstag, 01. November, 12.00 Uhr, stahlen Unbekannte einen schwarzen Mercedes C 200 von einem Privatparkplatz am Talleweg in Paderborn-Marienloh. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 68-jährige Halterin parkte am Freitagabend das Auto und schloss es ab. Am Samstagmittag stellte sie den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Der Autoschlüssel wurde nicht entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegengenommen.

