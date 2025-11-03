PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Westenholzer Straße in Delbrück hat sich am Sonntagvormittag, 02. November, ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 69-Jährige, der in Richtung Westenholz unterwegs war, verlor gegen 11.15 Uhr kurz hinter dem Kreisel mit der Artegastraße und dem Bösendamm die Kontrolle über seinen Roller. Er fuhr gegen einen Bordstein und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Schaden am Roller beläuft sich auf rund 800 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme war die Westenholzer Straße für rund 45 Minuten gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

