POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen
Bad Wünnenberg-Haaren (ots)
(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 31. Oktober, 11.00 Uhr, und Sonntag, 02. November, 08.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Hinter den Zäunen in Bad Wünnenberg-Haaren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
