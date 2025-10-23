Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Graffiti-Sprayer auf frischer Tat erwischt: zwei Täter festgenommen

Norderstedt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (22.10.2025) konnte die Polizei in Norderstedt zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat stellen.

Gegen 23:45 Uhr erhielten die Beamten des Polizeireviers Norderstedt eine Meldung von den Mitarbeitern der Hochbahnwache Hamburg. Diese berichteten, dass sich mehrere Personen im U-Bahntunnel unterhalb des ZOB Garstedt aufhielten und vermutlich Graffiti sprühten. Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, entfernte sich die verdächtige Personengruppe aus dem Gleisbett in Richtung ZOB.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte versuchten die Tatverdächtigen, sich der Festnahme zu entziehen. Zwei der Männer - ein 27-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Braunschweig und ein 21-jähriger indischer Staatsbürger - konnten im unmittelbaren Umfeld des Tatorts gestellt werden. Beide wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Im Zuge der Ermittlungen wurden in der Nähe des Tatorts verschiedene Utensilien sichergestellt, darunter mehrere Farbdosen, Kleidung mit Farbanhaftungen sowie zwei Smartphones. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 EUR geschätzt, da mehrere U-Bahnzüge beschädigt wurden.

Die Ermittlungen zu den weiteren, noch flüchtigen Tatverdächtigen dauern an. Gegen die beiden festgenommenen Männer wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Im Fall des 21-jährigen indischen Staatsangehörigen wird zudem ein Verfahren wegen unerlaubten Aufenthalts geführt.

Die Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040-528-060 bei der Polizei zu melden.

