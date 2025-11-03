Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Einbruch in Einfamilienhaus ertappt - Polizei sucht Zeugen

Altenbeken-Buke (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Orthagen in Altenbeken-Buke sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter hatte das Gebäude am Freitagmittag, 31. Oktober, gegen 11.40 Uhr über die Terrassentür betreten. Eine Bewohnerin des Hauses, die wegen der Geräusche aufmerksam geworden war, sprach den dunkel gekleideten Mann an, der daraufhin flüchtete.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell