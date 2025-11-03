PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Mülltonnenbrand gesucht

Paderborn (ots)

(md) An einer Schule am Weißdornweg in Paderborn brannte am, 02. November gegen 20.10 Uhr drei Mülltonnen. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer Zeugin fiel der Brand beim abendlichen Spaziergang auf und sie alarmierte die Polizei. Insgesamt löschte die Feuerwehr vier brennende Container, es entstand Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 13:28

    POL-PB: Diebstahl aus Transporter - Zeugen gesucht

    Bad Wünnenberg-Haaren (ots) - (ivdh) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 28. Oktober, 17.00 Uhr und Mittwoch, 29. Oktober, 07.30 Uhr einen Transporter auf, der auf einem Firmengelände an der Adam-Opel-Straße in Bad Wünnenberg-Haaren geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich Zugang über die Hecktür zu dem Peugeot Boxer, durchwühlten die Ladefläche und flüchteten mit der Beute in ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:26

    POL-PB: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (ivdh) Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 28. Oktober, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 29. Oktober, 08.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Friedrich-List-Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Durch ein Einfahrtstor verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Werkstatt und die Büroräume und durchwühlten diese. Vom Parkplatz stahlen sie einen schwarzen Opel Astra ohne Kennzeichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren