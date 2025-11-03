POL-PB: Zeugen zu Mülltonnenbrand gesucht
Paderborn (ots)
(md) An einer Schule am Weißdornweg in Paderborn brannte am, 02. November gegen 20.10 Uhr drei Mülltonnen. Die Polizei sucht Zeugen.
Einer Zeugin fiel der Brand beim abendlichen Spaziergang auf und sie alarmierte die Polizei. Insgesamt löschte die Feuerwehr vier brennende Container, es entstand Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.
Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei.
