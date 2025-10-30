Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 28. Oktober, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 29. Oktober, 08.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Friedrich-List-Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch ein Einfahrtstor verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Werkstatt und die Büroräume und durchwühlten diese. Vom Parkplatz stahlen sie einen schwarzen Opel Astra ohne Kennzeichen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine angrenzende Videoüberwachung nahm drei verdächtige Männer auf. Der Erste trug eine schwarze Jacke, eine grüne Hose mit weißen Streifen und Sportschuhe mit weißer Sohle. Der zweite Mann hatte eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Er trug eine grüngraue Jacke, eine schwarze Hose und weiße Sportschuhe. Der Dritte war dunkel gekleidet

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen melden sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell