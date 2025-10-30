PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 28. Oktober, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 29. Oktober, 08.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Friedrich-List-Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch ein Einfahrtstor verschafften sich die Einbrecher Zugang in die Werkstatt und die Büroräume und durchwühlten diese. Vom Parkplatz stahlen sie einen schwarzen Opel Astra ohne Kennzeichen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine angrenzende Videoüberwachung nahm drei verdächtige Männer auf. Der Erste trug eine schwarze Jacke, eine grüne Hose mit weißen Streifen und Sportschuhe mit weißer Sohle. Der zweite Mann hatte eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Er trug eine grüngraue Jacke, eine schwarze Hose und weiße Sportschuhe. Der Dritte war dunkel gekleidet

Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen melden sich bitte über die Rufnummer 05251 306-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 13:23

    POL-PB: Kupferdiebstahl: Täterbande festgenommen

    Paderborn (ots) - (ivdh) Am Dienstagabend, 28. Oktober, brachen vier Täter in eine Firma an der Friedrich-List-Straße in Paderborn ein und stahlen Kupferkabel im Wert von 60.000 Euro. Die Polizei nahm die Täter im Nahbereich fest. Gegen 22.00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang über eine Eingangstür in das Firmengebäude. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten. Offenbar hatten Zeugen sie ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:04

    POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Salzkotten (ots) - (mh) Nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser am Von-Westphalen-Weg in Salzkotten sucht die Polizei Zeugen. Die Täter verschafften sich am Dienstag, 29. Oktober, zwischen 12.45 Uhr und 22.00 Uhr gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 13:03

    POL-PB: Unfall mit vier Leichtverletzten im Kreuzungsbereich

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Cheruskerstraße mit der Robert-Koch-Straße in Paderborn haben sich am frühen Mittwochabend, 29. Oktober, vier Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 20-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr von der Robert-Koch-Straße aus in den Kreuzungsbereich ein, um die Cheruskerstraße zu überqueren. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren