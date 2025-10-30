Polizei Paderborn

POL-PB: Kupferdiebstahl: Täterbande festgenommen

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Dienstagabend, 28. Oktober, brachen vier Täter in eine Firma an der Friedrich-List-Straße in Paderborn ein und stahlen Kupferkabel im Wert von 60.000 Euro. Die Polizei nahm die Täter im Nahbereich fest.

Gegen 22.00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang über eine Eingangstür in das Firmengebäude. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten. Offenbar hatten Zeugen sie gestört.

In der Fahndung traf die Polizei vier Männer in einem Chrysler mit polnischer Zulassung an und nahm diese fest. Weiterhin stellten die Einsatzkräfte im Nahbereich einen Audi mit bulgarischer Zulassung und einen BMW mit polnischer Zulassung fest. In beiden geparkten Fahrzeugen befanden sich mehrere Kupferrollen. Die Polizei stellte die Autos und das Diebesgut sicher.

Bei den Tätern handelt es sich um rumänische Staatangehörige im Alter von 17, 32, 35 und 51 Jahren. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an, die weiteren Ermittlungen dauern an.

