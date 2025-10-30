POL-PB: Unfall mit vier Leichtverletzten im Kreuzungsbereich
Paderborn (ots)
(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Cheruskerstraße mit der Robert-Koch-Straße in Paderborn haben sich am frühen Mittwochabend, 29. Oktober, vier Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen.
Der 20-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr von der Robert-Koch-Straße aus in den Kreuzungsbereich ein, um die Cheruskerstraße zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Ford Kuga, mit dem eine 63-Jährige auf der Cheruskerstraße in Richtung Detmolder Straße unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen. Der VW-Fahrer verletzte sich leicht. Ebenso wurden zwei 31- und 34-jährige Beifahrer sowie eine 36-jährige Beifahrerin im Kuga leicht verletzt. Alle lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 17.000 Euro.
