Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Einbrüche und ein Einbruchsversuch in Arztpraxen

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 28. Oktober, 16.55 Uhr und Mittwoch, 29. Oktober 06.54 Uhr Zutritt zu drei Arztpraxen eines Ärtzehauses an der Bahnhofstraße in Paderborn. In zweite Praxen brachen sie ein, bei der dritten blieb es beim Einbruchsversuch. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung, die Polizei sucht Zeugen.

Die Taten fielen die Mitarbeitenden am Donnerstagmorgen auf und sie alarmierten die Polizei. In eine Orthopädie-, eine Zahnarzt- und eine Frauenarztpraxis brachen der oder die Täter ein und durchwühlten die Räume. Bei einer Praxis für Neurochirurgie blieb es beim Einbruchsversuch.

Es entstand Gesamtschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden. Tipps zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn auf ihre Internetseite zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1. Zudem berät das entsprechende Kommissariat kostenfrei zum Thema Vorbeugung.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell