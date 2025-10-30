PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Einbrüche und ein Einbruchsversuch in Arztpraxen

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag, 28. Oktober, 16.55 Uhr und Mittwoch, 29. Oktober 06.54 Uhr Zutritt zu drei Arztpraxen eines Ärtzehauses an der Bahnhofstraße in Paderborn. In zweite Praxen brachen sie ein, bei der dritten blieb es beim Einbruchsversuch. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung, die Polizei sucht Zeugen.

Die Taten fielen die Mitarbeitenden am Donnerstagmorgen auf und sie alarmierten die Polizei. In eine Orthopädie-, eine Zahnarzt- und eine Frauenarztpraxis brachen der oder die Täter ein und durchwühlten die Räume. Bei einer Praxis für Neurochirurgie blieb es beim Einbruchsversuch.

Es entstand Gesamtschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum wahrgenommen wurden, machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden. Tipps zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn auf ihre Internetseite zusammengefasst: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1. Zudem berät das entsprechende Kommissariat kostenfrei zum Thema Vorbeugung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:02

    POL-PB: Reh ausgewichen und leichtverletzt - Polizei gibt Hinweise

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Georg-Marshall-Ring in Paderborn hat sich ein Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch, 29. Oktober, leichte Verletzungen zugezogen. Der 52-Jährige war mit einem Jaguar XF gegen 01.55 Uhr in Fahrtrichtung Benhauser Straße unterwegs. Als vor ihm ein Reh über die Straße lief, wich er nach rechts aus, fuhr durch einen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:58

    POL-PB: Leichtverletzter Autofahrer nach Alleinunfall

    Salzkotten-Verne (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der L636 zwischen den Salzkottener Ortsteilen Verne und Verlar hat sich am Dienstagnachmittag. 28. Oktober, ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 59-Jährige war gegen 16.35 Uhr mit einem VW Golf in Richtung Verne unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und prallte im Anschluss gegen einen ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:43

    POL-PB: Unfall auf der B1 - Polizei sucht Zeugen mit Hinweisen zur Ampelschaltung

    Paderborn (ots) - (mh) Nach einem Unfall, der sich bereits am Donnerstagabend, 23. Oktober, auf der Bundesstraße 1 bei Paderborn-Elsen ereignet hatte, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung während des Unfalls geben können. Die 26-jährige Fahrerin eines Volvo XC60 bog gegen 19.40 Uhr von der Ausfahrt Paderborn-Elsen der Autobahn 33 aus nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren