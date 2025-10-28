PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der B1 - Polizei sucht Zeugen mit Hinweisen zur Ampelschaltung

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall, der sich bereits am Donnerstagabend, 23. Oktober, auf der Bundesstraße 1 bei Paderborn-Elsen ereignet hatte, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung während des Unfalls geben können.

Die 26-jährige Fahrerin eines Volvo XC60 bog gegen 19.40 Uhr von der Ausfahrt Paderborn-Elsen der Autobahn 33 aus nach links auf die B1 in Richtung Bad Lippspringe ab. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit dem Audi A4 einer 33-Jährigen, die aus Elsen kommend ebenfalls in Richtung Bad Lippspringe unterwegs war. Beide Autofahrerinnen, die nicht verletzt wurden, gaben an, dass die Ampel für sie grün gezeigt habe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung während des Unfallgeschehens geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 12:32

    POL-PB: Betrug mit der Masche "Falscher Polizeibeamter"

    Paderborn (ots) - (ivdh) Ein 62-Jähriger aus dem Kreis Höxter ist am Montag, 27. Oktober, in Paderborn Opfer eines Schockanrufes durch einen falschen Polizeibeamten geworden. Der Gesamtschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Um 14:15 Uhr erhielt der Mann einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der sich als "Dr. Berger" ausgab. Er behauptete, dass die Ehefrau des Mannes einen schweren Unfall ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:02

    POL-PB: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Paderborn (ots) - Unbekannte brachen am Montag, 27. Oktober, zwischen 07.30 Uhr und 18.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tempelhofer Straße in Paderborn ein. Der Einbruch fiel der 63-jährigen Bewohnerin bei ihrer Rückkehr am Montagabend auf. Sie alarmierte die Polizei. Der oder die Täter verschafften sich über die Wohnungstür Zugang zur Wohnung in der dritten Etage. Sie durchwühlten die ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:01

    POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Rollerfahrer - Die Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (ivdh) Nach einer Unfallflucht zum Nachteil eines Rollerfahrers sucht die Polizei Zeugen. Unfallort war am Montagmorgen, 27. Oktober, die Barkhauser Straße in Paderborn. Um 09.35 Uhr fuhr der 22-Jährige mit einem Roller auf der Barkhauser Straße in Richtung Wewer. Er wurde von einem dunklen Auto überholt. Der Fahrer scherte knapp vor ihm wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren