POL-PB: Unfall auf der B1 - Polizei sucht Zeugen mit Hinweisen zur Ampelschaltung

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall, der sich bereits am Donnerstagabend, 23. Oktober, auf der Bundesstraße 1 bei Paderborn-Elsen ereignet hatte, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung während des Unfalls geben können.

Die 26-jährige Fahrerin eines Volvo XC60 bog gegen 19.40 Uhr von der Ausfahrt Paderborn-Elsen der Autobahn 33 aus nach links auf die B1 in Richtung Bad Lippspringe ab. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit dem Audi A4 einer 33-Jährigen, die aus Elsen kommend ebenfalls in Richtung Bad Lippspringe unterwegs war. Beide Autofahrerinnen, die nicht verletzt wurden, gaben an, dass die Ampel für sie grün gezeigt habe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung während des Unfallgeschehens geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

