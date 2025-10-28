PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Rollerfahrer - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Nach einer Unfallflucht zum Nachteil eines Rollerfahrers sucht die Polizei Zeugen. Unfallort war am Montagmorgen, 27. Oktober, die Barkhauser Straße in Paderborn.

Um 09.35 Uhr fuhr der 22-Jährige mit einem Roller auf der Barkhauser Straße in Richtung Wewer. Er wurde von einem dunklen Auto überholt. Der Fahrer scherte knapp vor ihm wieder ein, sodass der 22-Jährige abbremsen musste. Er verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte auf die Fahrbahn. Das Auto fuhr unvermittelt weiter.

Laut dem Verunfallten handelt es sich bei dem flüchtigen Pkw vermutlich um einen dunklen Kombi der Marke Mercedes oder Audi. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Fahrer ist circa 30 bis 35 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Außerdem trug er eine dunkle Jacke.

Der Rollerfahrer verletzte sich leicht und lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. An dem Roller entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 09:47

    POL-PB: Schweinetransporter umgekippt

    Bad Wünnenberg-Helmern (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall eines Schweinetransporters sind in Bad Wünnenberg-Helmern am Montagnachmittag, 27. Oktober, rund 90 Schweine in einem Anhänger glimpflich davongekommen. Der Fahrer des Transporters wollte gegen 16.20 Uhr von der Dalheimer Straße aus nach links in die Westfalenstraße in Richtung Haaren einbiegen. Dabei kippte der Anhänger mit den Schweinen auf die rechte ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 09:32

    POL-PB: Auto geschoben und verunfallt - Fahrer verletzt sich leicht

    Büren-Steinhausen (ots) - (mh) Bei einem nicht alltäglichen Alleinunfall auf der L549 bei Büren-Steinhausen hat sich ein 19-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag, 27. Oktober, leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war auf der Landstraße aus Büren kommend mit einem Mercedes Benz A150 gegen 16.05 Uhr in Richtung des Kreisverkehrs mit der L776 unterwegs, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren