Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht mit leicht verletztem Rollerfahrer - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(ivdh) Nach einer Unfallflucht zum Nachteil eines Rollerfahrers sucht die Polizei Zeugen. Unfallort war am Montagmorgen, 27. Oktober, die Barkhauser Straße in Paderborn.

Um 09.35 Uhr fuhr der 22-Jährige mit einem Roller auf der Barkhauser Straße in Richtung Wewer. Er wurde von einem dunklen Auto überholt. Der Fahrer scherte knapp vor ihm wieder ein, sodass der 22-Jährige abbremsen musste. Er verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte auf die Fahrbahn. Das Auto fuhr unvermittelt weiter.

Laut dem Verunfallten handelt es sich bei dem flüchtigen Pkw vermutlich um einen dunklen Kombi der Marke Mercedes oder Audi. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Fahrer ist circa 30 bis 35 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Außerdem trug er eine dunkle Jacke.

Der Rollerfahrer verletzte sich leicht und lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. An dem Roller entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

