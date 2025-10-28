PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Schweinetransporter umgekippt

Bad Wünnenberg-Helmern (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall eines Schweinetransporters sind in Bad Wünnenberg-Helmern am Montagnachmittag, 27. Oktober, rund 90 Schweine in einem Anhänger glimpflich davongekommen.

Der Fahrer des Transporters wollte gegen 16.20 Uhr von der Dalheimer Straße aus nach links in die Westfalenstraße in Richtung Haaren einbiegen. Dabei kippte der Anhänger mit den Schweinen auf die rechte Seite. Die Tiere konnten durch umliegende Bauern zunächst auf andere Transporter umgeladen werden. Untersuchungen des Veterinäramts ergaben, dass fast alle unverletzt blieben. Der Kreuzungsbereich musste während der Bergungsmaßnahmen für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 09:32

    POL-PB: Auto geschoben und verunfallt - Fahrer verletzt sich leicht

    Büren-Steinhausen (ots) - (mh) Bei einem nicht alltäglichen Alleinunfall auf der L549 bei Büren-Steinhausen hat sich ein 19-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag, 27. Oktober, leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war auf der Landstraße aus Büren kommend mit einem Mercedes Benz A150 gegen 16.05 Uhr in Richtung des Kreisverkehrs mit der L776 unterwegs, ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 11:21

    POL-PB: Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

    Büren-Siddinghausen (ots) - (ivdh) Bei einem Alleinunfall auf der K65 in Büren-Siddinghausen hat sich am Montagmorgen, 27. Oktober, ein Autofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 39-Jährige war gegen 06.50 Uhr mit einem Mercedes Sprinter aus Kneblinghausen kommend ortsauswärts unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren