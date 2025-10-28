Polizei Paderborn

POL-PB: Schweinetransporter umgekippt

Bad Wünnenberg-Helmern (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall eines Schweinetransporters sind in Bad Wünnenberg-Helmern am Montagnachmittag, 27. Oktober, rund 90 Schweine in einem Anhänger glimpflich davongekommen.

Der Fahrer des Transporters wollte gegen 16.20 Uhr von der Dalheimer Straße aus nach links in die Westfalenstraße in Richtung Haaren einbiegen. Dabei kippte der Anhänger mit den Schweinen auf die rechte Seite. Die Tiere konnten durch umliegende Bauern zunächst auf andere Transporter umgeladen werden. Untersuchungen des Veterinäramts ergaben, dass fast alle unverletzt blieben. Der Kreuzungsbereich musste während der Bergungsmaßnahmen für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

