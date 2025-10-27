Polizei Paderborn

POL-PB: #sicherimStraßenverkehr - Polizei führte Schwerpunkteinsatz durch

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(CK) - Am Montag (27.10., 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr) führte die Polizei im Stadtgebiet von Paderborn einen Sondereinsatz im Rahmen der landesweiten Aktionswoche zur Sicherheit von zu Fuß Gehenden durch. Dabei handelt es sich um die NRW Initiative für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, an der sich auch die Kreispolizeibehörde Paderborn beteiligt.

Im Laufe des Einsatzes wurden deshalb vorrangig Verstöße von und gegenüber Fußgängerinnen und Fußgängern verfolgt.

Die polizeilichen Maßnahmen fanden sowohl an fest eingerichteten Kontrollstellen um den Innenstadtring herum statt, als auch aus der Bewegung aus Einsatzfahrzeugen heraus.

Bei witterungsbedingt mäßigem Verkehrsaufkommen konnten 30 Verstöße durch Radfahrende in reinen Fußgängerzonen/ auf Gehwegen festgestellt werden. Sechs Autofahrende bzw. Radfahrende nutzten ihr Handy während der Fahrt, drei Autofahrer verhielten sich falsch an Fußgängerüberwegen. In drei Fällen verhielten sich die Fußgänger falsch.

#LEBEN - Die Polizeibeamtinnen und -beamten führten zudem anlassbezogen Verkehrsgespräche im Sinne der Unfallprävention durch. Wesentliche Themen hierbei waren sowohl die funktionierende Beleuchtung an Fahrzeugen und Kraftfahrzeugen sowie die Sichtbarkeit/ Erkennbarkeit von Radfahrenden und zu Fuß Gehenden in der dunklen Jahreszeit.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell