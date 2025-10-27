PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche im Raum Büren - Polizei sucht Zeugen

Büren (ots)

(ivdh) Unbekannte Täter sind Freitagabend, 24. Oktober, in ein Einfamilienhaus am Lärchenweg in Steinhausen und in eines an der Straße Frehe in Brenken eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Terrassentür Zugang in das Einfamilienhaus in Steinhausen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Gegen 20.00 Uhr in Brenken hörte der 55-jährige Bewohner einen lauten Knall. In einem Zimmer entdeckte er einen Täter, der auf der Fensterbank stand. Vier weitere Unbekannte standen im Garten. Auf Ansprache des Bewohners flüchteten sie ohne Beute in Richtung der Sporthalle. Laut dem 55-Jährigen seien die Täter circa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

