Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Samstag, 25. Oktober, zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Hinter den Zäunen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Terassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell