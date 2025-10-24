PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Einbrüche in Kindergarten und Jugendtreff - Polizei sucht Zeugen

Hövelhof (ots)

(mh) Unbekannte sind in Hövelhof in der Nacht von Mittwoch, 22. Oktober, auf Donnerstag, 23. Oktober, in einen Kindergarten an der Jägerstraße und in einen Jugendtreff an der Sennestraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Um in den Jugendtreff zu gelangen, beschädigten die Täter zwischen 20.30 Uhr und 05.30 Uhr ein Fenster. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ebenfalls über ein Fenster drangen die Täter zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr in den Kindergarten ein. Wieder durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

