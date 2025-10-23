Polizei Paderborn

POL-PB: Täter brechen in drei Autos ein

Paderborn (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 21. Oktober, und Mittwoch, 22. Oktober, in drei Autos im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Pommernweg öffnete ein Täter am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr die Seitentür eines Ford Transit, durchwühlte den Innenraum und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Zwischen 19.30 Uhr und 05.30 Uhr zerstörte ein Täter mit einem Stein die Seitenscheibe eines VW up, der in einem Innenhof der Ferdinandstraße geparkt war. Auch er durchwühlte den Innenraum und flüchtete in unbekannte Richtung.

In einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Paderwall warf ein Täter am Mittwoch zwischen Mitternacht und 08.00 Uhr die Seitenscheibe eines Opel Mokka ebenfalls mit einem Stein ein. Er durchwühlte wieder den Innenraum und flüchtete.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleichzeitig erinnert die Behörde daran, dass es sich bei einem Auto nicht um einen Tresor handelt. Autofahrer sollten ihre Wertsachen nicht im Fahrzeug zurücklassen. Das Auto sollte, auch bei nur kurzer Abwesenheit, stets abgeschlossen und die Fensterscheiben geschlossen sein. Ein geöffnetes Handschuhfach zeigt Tätern an, dass auch dort nichts zu holen ist

