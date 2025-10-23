PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Täter brechen in drei Autos ein

Paderborn (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag, 21. Oktober, und Mittwoch, 22. Oktober, in drei Autos im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Pommernweg öffnete ein Täter am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr die Seitentür eines Ford Transit, durchwühlte den Innenraum und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Zwischen 19.30 Uhr und 05.30 Uhr zerstörte ein Täter mit einem Stein die Seitenscheibe eines VW up, der in einem Innenhof der Ferdinandstraße geparkt war. Auch er durchwühlte den Innenraum und flüchtete in unbekannte Richtung.

In einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Paderwall warf ein Täter am Mittwoch zwischen Mitternacht und 08.00 Uhr die Seitenscheibe eines Opel Mokka ebenfalls mit einem Stein ein. Er durchwühlte wieder den Innenraum und flüchtete.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleichzeitig erinnert die Behörde daran, dass es sich bei einem Auto nicht um einen Tresor handelt. Autofahrer sollten ihre Wertsachen nicht im Fahrzeug zurücklassen. Das Auto sollte, auch bei nur kurzer Abwesenheit, stets abgeschlossen und die Fensterscheiben geschlossen sein. Ein geöffnetes Handschuhfach zeigt Tätern an, dass auch dort nichts zu holen ist

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  • 23.10.2025 – 09:06

    POL-PB: Jugendlicher nach Verfolgungsfahrt mit Motorrad gestellt

    Paderborn (ots) - (mh) Ein 17-Jähriger hat sich am späten Mittwochabend, 22. Oktober, in Paderborn auf einem Motorrad eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei geleistet. Die Beamten trafen ihn wenig später in der Nähe seiner Wohnanschrift in Schloß Neuhaus an. Gegen 22.05 Uhr teilte ein Anrufer mit, und gab den Hinweis, dass ein Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:05

    POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit drei Leichtverletzten

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Borchener Straße mit der Halberstädter Straße in Paderborn haben sich am Mittwochmorgen, 22. Oktober, zwei Autofahrerinnen und ein Beifahrer leichte Verletzungen zugezogen. Die 22-jährige Fahrerin eines Ford Focus bog gegen 07.30 Uhr von der Borchener Straße aus nach links in die Halberstädter Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:03

    POL-PB: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

    Paderborn-Sennelager (ots) - (md) Am Mittwoch, 22. Oktober, kam es an der Bielefelder Straße, Ecke Heideweg in Paderborn-Sennelager, zu einem Unfall zwischen einem 57 Jahre alten Mountainbike-Fahrer und einem 14 Jahre alten Jungen, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte. Der Junge wartete an der Bushaltestelle Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelhof gemeinsam mit seiner Mutter. Aus Richtung Sennelager fuhr ...

    mehr
