Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Am Mittwoch, 22. Oktober, kam es an der Bielefelder Straße, Ecke Heideweg in Paderborn-Sennelager, zu einem Unfall zwischen einem 57 Jahre alten Mountainbike-Fahrer und einem 14 Jahre alten Jungen, bei dem sich der Radfahrer schwer verletzte.

Der Junge wartete an der Bushaltestelle Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Hövelhof gemeinsam mit seiner Mutter. Aus Richtung Sennelager fuhr zeitgleich ein Radfahrer auf dem kombinierten Geh- und Radweg an den beiden vorbei, stieß mit dem Jungen zusammen, fuhr aber weiter. Kurz danach, auf Höhe des Heideweg, stürzte der Radler dann aus bisher ungeklärter Ursache. Dabei verletzte er sich schwer und kam in ein Paderborner Krankenhaus. Der Mann trug einen Fahrradhelm. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell