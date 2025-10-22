Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigung an Autos - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(ivdh) In der Nacht von Montag, 20. Oktober, auf Dienstag, 21. Oktober, schlugen Unbekannte die Heckscheiben von zwei Autos an der Pater-Klepping-Straße und am Fliederweg in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 05.30 Uhr warfen die Täter die Heckscheibe eines weißen Skoda CitiGo mit einem Stein ein. Die Windschutzscheibe wurde zusätzlich beschädigt. Der Wagen war an der Pater-Klepping-Straße geparkt. Der Schaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Am Fliederweg parkte ein weißer VW Polo auf einem privaten Parkplatz. Im Tatzeitraum zwischen 18.00 Uhr und 09.20 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe vermutlich mit einer Schaufel ein. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Örtlichkeiten geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell