PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Sachbeschädigung an Autos - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(ivdh) In der Nacht von Montag, 20. Oktober, auf Dienstag, 21. Oktober, schlugen Unbekannte die Heckscheiben von zwei Autos an der Pater-Klepping-Straße und am Fliederweg in Salzkotten ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 05.30 Uhr warfen die Täter die Heckscheibe eines weißen Skoda CitiGo mit einem Stein ein. Die Windschutzscheibe wurde zusätzlich beschädigt. Der Wagen war an der Pater-Klepping-Straße geparkt. Der Schaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Am Fliederweg parkte ein weißer VW Polo auf einem privaten Parkplatz. Im Tatzeitraum zwischen 18.00 Uhr und 09.20 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe vermutlich mit einer Schaufel ein. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Örtlichkeiten geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 08:53

    POL-PB: Diebstahl aus zwei Autos

    Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind am Dienstag, 21. Oktober, in zwei Autos im Paderborner Stadtgebiet eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 05.30 Uhr und 08.25 Uhr zerstörte der Täter die Seitenscheibe eines Kia Rio, der an der Hugo-Gerlach-Straße in Paderborn-Sennelager geparkt war. Er durchwühlte den Innenraum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Auf einem Parkplatz an der Straße Am Westerntor in Paderborn warf ein Täter zwischen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:58

    POL-PB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

    Delbrück (ots) - (ivdh) Am Montag, 20. Oktober, brach gegen 13.00 Uhr ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Thülecke in Delbrück aus. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei stieg aus den Kellerschächten starker Rauch auf. Die alarmierte Feuerwehr war bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein 33-jährige Bewohner und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren