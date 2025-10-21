PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Delbrück (ots)

(ivdh) Am Montag, 20. Oktober, brach gegen 13.00 Uhr ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Thülecke in Delbrück aus. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Polizei stieg aus den Kellerschächten starker Rauch auf. Die alarmierte Feuerwehr war bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein 33-jährige Bewohner und eine 30-jährige Bewohnerin konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Innenstadtbereich ab und leitete den Verkehr über die Kreisel Himmelreichallee und Oststraße ab.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

