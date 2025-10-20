Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Bad Lippspringe (ots)

Am Freitag, 17. Oktober, gegen 07.00 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Arminiuspark in Bad Lippspringe ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter hatte sich über ein Terrassenfenster Zutritt zur Wohnung verschafft, ein Zimmer durchsucht und floh mit der Beute in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete eine unbekannte Person, die über die Terrasse flüchtete. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Wer an der Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell