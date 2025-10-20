PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Wohnungseinbruch gesucht

Bad Lippspringe (ots)

Am Freitag, 17. Oktober, gegen 07.00 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Arminiuspark in Bad Lippspringe ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter hatte sich über ein Terrassenfenster Zutritt zur Wohnung verschafft, ein Zimmer durchsucht und floh mit der Beute in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete eine unbekannte Person, die über die Terrasse flüchtete. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Wer an der Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 11:30

    POL-PB: Unbekannte stehlen Transporter beim Autohändler - Polizei sucht Zeugen

    Büren-Steinhausen (ots) - (ivdh) Im Zeitraum zwischen Freitag, 10. Oktober, 17.00 Uhr und Freitag, 17. Oktober, 10.30 Uhr stahlen Unbekannte einen Opel Movano vom Außengelände eines Autohändlers am Goldhammerweg in Büren-Steinhausen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Diebstahl fiel dem Inhaber des Autohandels am Donnerstagmorgen auf und er informierte die Polizei. An ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:55

    POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung als Grund für Wohnungsbrand

    Paderborn (ots) - (mh) Fahrlässige Brandstiftung ist der Auslöser für einen Wohnungsbrand am Samstagnachmittag, 18. Oktober, in einem Mehrfamilienhaus am Bayernweg in Paderborn. Ein 26-jähriger Mann hatte gegen 15.00 Uhr in seiner Wohnung im dritten Stock versucht, eine Shisha zu entzünden. Dabei entstand eine Stichflamme, die auf weitere Gegenstände übergriff. Nachdem er zunächst selbst versuchte, die Flammen zu ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:54

    POL-PB: Kind bei Unfall schwer verletzt

    Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen hat sich am Sonntagnachmittag, 19. Oktober, ein achtjähriger Junge schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge überquerte die Sander Straße gemeinsam mit einem Mädchen hinter dem Heck eines Busses. Während das Mädchen die andere Straßenseite erreichte, erfasste eine 63-jährige Frau in einem Audi A4 den Jungen. Dieser stürzte zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren