POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung als Grund für Wohnungsbrand

Paderborn (ots)

(mh) Fahrlässige Brandstiftung ist der Auslöser für einen Wohnungsbrand am Samstagnachmittag, 18. Oktober, in einem Mehrfamilienhaus am Bayernweg in Paderborn.

Ein 26-jähriger Mann hatte gegen 15.00 Uhr in seiner Wohnung im dritten Stock versucht, eine Shisha zu entzünden. Dabei entstand eine Stichflamme, die auf weitere Gegenstände übergriff. Nachdem er zunächst selbst versuchte, die Flammen zu ersticken, alarmierte der Mann die Feuerwehr und verließ das Gebäude. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand zeitnah löschen. Die Wohnung im dritten Obergeschoss ist derzeit nicht, die anderen Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus bleiben bewohnbar. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro.

