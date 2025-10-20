PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung als Grund für Wohnungsbrand

Paderborn (ots)

(mh) Fahrlässige Brandstiftung ist der Auslöser für einen Wohnungsbrand am Samstagnachmittag, 18. Oktober, in einem Mehrfamilienhaus am Bayernweg in Paderborn.

Ein 26-jähriger Mann hatte gegen 15.00 Uhr in seiner Wohnung im dritten Stock versucht, eine Shisha zu entzünden. Dabei entstand eine Stichflamme, die auf weitere Gegenstände übergriff. Nachdem er zunächst selbst versuchte, die Flammen zu ersticken, alarmierte der Mann die Feuerwehr und verließ das Gebäude. Die eingesetzten Kräfte konnten den Brand zeitnah löschen. Die Wohnung im dritten Obergeschoss ist derzeit nicht, die anderen Wohneinheiten im Mehrfamilienhaus bleiben bewohnbar. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 10:54

    POL-PB: Kind bei Unfall schwer verletzt

    Paderborn-Elsen (ots) - (mh) Bei einem Unfall auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen hat sich am Sonntagnachmittag, 19. Oktober, ein achtjähriger Junge schwere Verletzungen zugezogen. Der Junge überquerte die Sander Straße gemeinsam mit einem Mädchen hinter dem Heck eines Busses. Während das Mädchen die andere Straßenseite erreichte, erfasste eine 63-jährige Frau in einem Audi A4 den Jungen. Dieser stürzte zu ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:53

    POL-PB: Alleinunfall mit leichtverletzter Autofahrerin

    Salzkotten-Oberntudorf (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der Ellinghauser Straße in Salzkotten-Oberntudorf hat sich am Montagmorgen, 20. Oktober, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 44-Jährige war gegen 05.35 Uhr mit einem Dacia aus Tudorf kommend ortsauswärts unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den angrenzenden Grünstreifen und verlor die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:43

    POL-PB: Versuchter Trickdiebstahl an Seniorenresidenz

    Paderborn-Elsen (ots) - (md) An eine Seniorenresidenz kam es am Samstagmittag, 18. Oktober an einer Seniorenresidenz in Paderborn-Elsen zu einem versuchten Trickdiebstahl. Zwei Frauen klingelten gegen 12.45 Uhr an der Wohnungstür der einer 89-jährigen Bewohnerin und redeten, als sie die Tür eine Spalt öffnete, lebhaft auf sie ein. Eine der Frauen nahm Körperkontakt zu der Frau auf und machte ihr Komplimente. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren