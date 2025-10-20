Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Unfall schwer verletzt

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen hat sich am Sonntagnachmittag, 19. Oktober, ein achtjähriger Junge schwere Verletzungen zugezogen.

Der Junge überquerte die Sander Straße gemeinsam mit einem Mädchen hinter dem Heck eines Busses. Während das Mädchen die andere Straßenseite erreichte, erfasste eine 63-jährige Frau in einem Audi A4 den Jungen. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine Beinverletzung zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell